Стало известно, когда лучше всего покупать дачу

Эксперты заявляют: лучше всего покупать дачу в конце весны.
В этот сезон получится более полноценно осмотреть территорию и дом, а также уточнить нюансы конкретного участка.
При покупке дачи весной советуют учитывать несколько факторов. Нужно осмотреть все детали дома, а также водоснабжения и электричества. Убедиться, что все работает и не требует срочного ремонта.
Затем нужно узнать о наличии подземных вод или низин на участке, проверить состояние посадок.
Также необходимо изучить правовые документы на дачу и доступность инфраструктуры.
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