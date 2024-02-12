13 февраля
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Потребитель

Стало известно, какие добавки нашли в алтайском хлебе студенты политеха

Среди улучшителей в хлебобулочных изделиях оказались спирт и аскорбинка, сообщает "Вести Алтай".

Хлеб.
Хлеб.
freepik.com/Freepik

Больше всего добавок оказалось в самом дорогом, рассчитанном на три месяца хлебе. Там нашли соевый белок, аскорбиновую кислоту, растительное масло и даже немного спирта.

Самый недорогой хлеб по показателю наполнителей занял второе место, а хлеб из маленькой пекарни оказался вне конкуренции.

Однако традиционный рецепт требует массу времени. А свежим он остается недолго: 36 часов годен ржаной хлеб, а пшеничный — всего сутки.

Ранее стало известно, что в Алтайском крае вырастут цены на хлеб. Повлиять на ценообразование может возможное ухудшение качества муки. Из-за засухи летом 2023 года, а также продолжительных дождей в сентябре качество зерна в ряде регионов Сибири сейчас хуже, чем в прошлом году.

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