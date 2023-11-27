28 ноября
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Экономика

"Думаем, колдуем": хлебопек и бизнесмен Константин Терновой рассказал о себестоимости хлеба

В 2023 году хлебопеки Алтайского края пережили серьезный рост в структуре себестоимости своего продукта. По некоторым позициям рост составляет 70% и более. При этом качество поступаемого сырья у производителей хлеба ухудшается. "Я коротенько, но эти данные надо озвучить", - сказал один из представителей рынка.

Виктор Томенко посетил хлебокомбинат «Алтайские закрома».
Виктор Томенко посетил хлебокомбинат «Алтайские закрома».
Антон Червяков

О проблемах хлебопекарной отрасли на экспертном совете ИД "Алтапресс" эмоционально и во всех красках доложил управляющий директор хлебокомбината "Алтайские закрома" (бывший барнаульских хлебозавод №4) Константин Терновой.

По его словам, только прессованные дрожжи в нынешнем году подорожали на 20%, а сухие - на 73%. Цена на пакет с клипсой тоже выросла.

Раньше в себестоимости хлеба упаковка составляла 1%, теперь - 6%. Мало того, упаковку можно приобрести только по большой предоплате.

Этикетка на пакет с хлебом подорожала на 100%.

Константин Терновой,
управляющий директор хлебокомбината "Алтайские закрома":

Пакетик стоит 2 рубля 75 копеек, а клипса - еще 10 копеек. Чтобы пакет приехал к нам на предприятие, мы платим за 90 дней вперед.

Что же касается ключевой сырьевой позиции - муки, то ее цена подросла на 5-10%. В 2020 году в структуре себестоимости мука составляла 45-50%, теперь - 17%.

Виктор Томенко посетил хлебокомбинат «Алтайские закрома».
Виктор Томенко посетил хлебокомбинат «Алтайские закрома».
Антон Червяков

Стоимость прочих ингредиентов (подсолнечник, кунжут, зерновые смеси) тоже увеличилась, говорит эксперт.

Константин Терновой,
управляющий директор хлебокомбината "Алтайские закрома":

К сожалению, качество сырья ухудшилось. Если говорить о мукомольном зерне для хлебопекарной отрасли, мы год будем от этого страдать. У пшеницы низкие число падения и клейковина, много фуража, качественного зерна не хватает. Буквально боремся, чтобы из такого сырья сделать хороший хлеб. Надо отдать должное нашим технологам: думаем, колдуем.

Что известно о предприятии

Несмотря на ежегодное сокращение производства хлеба в целом по Алтайскому краю, "Алтайские закрома" растут в рамках своего рынка. Увеличение в 2023 году по разным позициям составит от 5 до 10%.

Виктор Томенко посетил хлебокомбинат «Алтайские закрома».
Виктор Томенко посетил хлебокомбинат «Алтайские закрома».
Антон Червяков

Ассортимент компании насчитывает 143 наименования, в том числе 78 наименований хлебобулочной и 65 кондитерской продукции.

Хлебокомбинат занимает 42% рынка Барнаула. Кондитерская продукция поставляется и в другие регионы: в Красноярский край, Иркутскую, Кемеровскую, Томскую, Новосибирскую, Омскую области, Республику Хакасия.

Сколько на Алтае пекут хлеба

Производство хлебобулочных изделий в Алтайском крае неуклонно сокращается. Если в 2017 году оно составляло 89,4 тыс. тонн, в 2020-ом - 74,4 тыс. тонн, то в 2022-ом — 71,3 тыс. тонн.

Хлебокомбинат «Алтайские закрома».
Хлебокомбинат «Алтайские закрома».
Антон Червяков

За 10 месяцев нынешнего года выпуск хлеба сократился еще на 5%. На хлебопекарном рынке работает около 400 различных предприятий.

На сегодняшний день в регионе насчитывается четыре индустриальных хлебозавода (в советское время было 12). По словам Константина Тернового, каждый житель края ежедневно съедает порядка 150 грамм хлеба.

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