Алтайский хлеб будут производить на отечественном оборудовании. Губернатор посетил крупнейшее предприятие региона

Крупнейший в Алтайском крае хлебокомбинат «Алтайские закрома» проводит модернизацию на сумму более миллиарда рублей.

Губернатор Виктор Томенко отметил, что инновационное оборудование, которое внедряют на предприятии, российского производства. В том числе устанавливается оборудование, произведенное в Алтайском крае.

«Мне очень приятно, что все оборудование российское. Это в нынешних условиях важнейшая вещь. По многим моментам – и кулер, и робот – мы первые в России приземляем этот опыт. Это основание для гордости и внимание к краю – все едут посмотреть», - сказал Томенко.

Один из руководителей «Алтайских закромов» Александр Терновой предложил губернатору возродить совет директоров края, чтобы активнее взаимодействовать с руководством региона и учебными заведениями, которые готовят кадры.

Губернатор поддержал инициативу посещения предприятия для профориентации.

«Люди нужны на производстве, но нужной квалификации не найти. Поэтому вся система профессионального образования должна работать – готовить таких людей. И что-то на месте уже шлифовать – готовность, знания – должны быть готовы на предприятии», - добавил Томенко.

Хлебокомбинат «Алтайские закрома» основан в 1958 году, с 1998 года входит в агропромышленную группу «Алтайские закрома», объединяющую предприятия и реализующую полный технологический цикл «от поля до торговых предприятий».

Ассортимент компании насчитывает 143 наименования, в том числе 78 наименований хлебобулочной и 65 – кондитерской продукции.

Хлебокомбинат занимает 42% рынка Барнаула. Кондитерская продукция поставляется не только в Алтайском крае, но и в другие регионы: Красноярский край, Иркутская, Кемеровская, Томская, Новосибирская, Омская область, Республика Хакасия.