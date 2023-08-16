16 августа
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Экономика

Одна булка в секунду. Подробности уникального проекта в Алтайском крае стоимостью больше миллиарда рублей

В сентябре агропромышленный холдинг «Алтайские закрома» намерен приступить к пуско-наладочным работам в новом булочном цехе. Его строили на протяжении последних двух лет. Уникальность цеха - в полной автоматизации производства, чего в хлебопекарной отрасли края не было в помине. «Первым, кто притронется к булочке хлеба, теперь будет сам покупатель», - рассказал altapress.ru руководитель хлебозавода Константин Терновой.

Виктор Томенко посетил хлебокомбинат «Алтайские закрома».
Виктор Томенко посетил хлебокомбинат «Алтайские закрома».
Антон Червяков

Как все начиналось

О том, что в Барнауле может появиться новый, с нуля построенный хлебный цех, Константин Терновой впервые открыто объявил в конце 2021 года на экспертном совете ИД «Алтапресс».

Тогда, в разгар пандемии коронавируса, это казалось какой-то утопией — кто решится на огромные инвестиции в столь непростое время. «Алтайские закрома» решились.

Константин Терновой объяснял: новый производственный объект решит сразу две важные задачи — обновление изношенного оборудования и нехватка кадров. Ведь цех изначально задумывался автоматизированным.

Константин Терновой на экспертном совете по пищевой промышленности.
Константин Терновой на экспертном совете по пищевой промышленности.
Анна Зайкова

Так, со временем, на территории хлебокомбината «Алтайские закрома» (барнаульцам он известен как хлебозавод №4) появилось новое здание площадью 1,5 тыс. кв. м. Теперь в нем есть и оборудование.

Что происходит внутри

По словам Константина Тернового, первая производственная линия уже смонтирована, по поставке второй заключен контракт.

Ключевые элементы оборудования в цехе - российского производства. Например, печь для выпекания хлеба собрана в космической столице России, подмосковном городе Королев. Первый образец «космопечи» был отправлен именно в Барнаул.

Виктор Томенко посетил хлебокомбинат «Алтайские закрома».
Виктор Томенко посетил хлебокомбинат «Алтайские закрома».
Антон Червяков

Главная фишка — полная автоматизация. Для алтайского хлебопечения, не мыслимого без ручного труда, - это невероятный шаг вперед. Константин Терновой заверяет: все процессы, от тестоприготовления до нарезки и упаковки хлеба, будут совершать машины.

Оборудование оказалось мощное, как раз нарезка и упаковка хлеба будет происходить со скоростью одна булка в секунду. К концу сентября новый цех планируется запустить в работу.

Что будет дальше

На этом преобразования на хлебокомбинате не закончатся. По словам Константина Тернового, в планах — модернизация уже работающего пекарного оборудования и строительство еще одного объекта.

Виктор Томенко посетил хлебокомбинат «Алтайские закрома».
Виктор Томенко посетил хлебокомбинат «Алтайские закрома».
Антон Червяков

Речь идет о современном логистическом центре площадью более 1,5 тыс. кв. м. Крупному предприятию он крайне важен, ведь ежедневно с него отправляется продукция более чем в 1,5 тыс. различных торговых точек. Новый логистический центр «Алтайские закрома» тоже хотят сделать максимально автоматизированным.

Есть планы и по мелькомбинату в Повалихе, который входит в структуру холдинга. Здесь собственники задумались о новой мельнице. Старая уже не справляется с тем объемом сырья, которое требуется для хлебопечения.

В настоящий момент строительство в Повалихе находится в стадии проектирования и предконтрактной подготовки.

Виктор Томенко посетил хлебокомбинат «Алтайские закрома».
Виктор Томенко посетил хлебокомбинат «Алтайские закрома».
Антон Червяков

В целом все преобразования «Алтайские закрома» оценивают более чем в 1 млрд рублей.

Что еще известно о предприятии

Барнаульский хлебокомбинат №4 основан в 1958 году. С 1998 года он входит в агропромышленную группу «Алтайские закрома», объединяющую предприятия сельскохозяйственной направленности и пищевой переработки.

Ассортимент компании насчитывает 143 наименования, в том числе 78 наименований хлебобулочной и 65 кондитерской продукции.

Виктор Томенко посетил хлебокомбинат «Алтайские закрома».
Виктор Томенко посетил хлебокомбинат «Алтайские закрома».
Антон Червяков

Хлебокомбинат занимает 42% рынка Барнаула. Кондитерская продукция поставляется и в другие регионы: в Красноярский край, Иркутскую, Кемеровскую, Томскую, Новосибирскую, Омскую области, Республику Хакасия.

Сколько на Алтае пекут хлеба

Производство хлебобулочных изделий в Алтайском крае неуклонно сокращается. Если в 2017 году оно составляло 89,4 тыс. тонн, в 2020-ом - 74,4 тыс. тонн, в 2022-ом — 71,3 тыс. тонн.

Производство кондитерских изделий остается примерно на одном уровне — около 30 тыс. тонн в год. По оценке экспертов, сейчас жители региона потребляют порядка 100 граммов хлеба в день.

Виктор Томенко посетил хлебокомбинат «Алтайские закрома».
Виктор Томенко посетил хлебокомбинат «Алтайские закрома».
Антон Червяков

На сегодняшний день в Барнауле насчитывается два индустриальных хлебозавода (в советское время было шесть). Всего в крае четыре подобных крупных предприятия.

Ремесленных пекарен в краевой столице более 100.

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