12 апреля
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Сервис Хоум ассист — уход за домом без проблем

Сервис Хоум ассист — отличный способ обеспечить регулярное обслуживание вашего дома. Выбрать подходящий тариф и оформить подписку можно по номеру кол-центра Росводоканал Барнаул 500-101, в офисе по адресу пр. Калинина, 116 или на сайте https://homeassist.ru/rvk.

Сервис Хоум ассист — отличный способ обеспечить регулярное обслуживание вашего дома.
Сервис Хоум ассист — отличный способ обеспечить регулярное обслуживание вашего дома.
Фото предоставлено компанией «Росводоканал Барнаул».

Сервис включает в себя услуги электрика, сантехника и других специалистов на ваш выбор. Оформите годовую или ежемесячную подписку на оперативные и регулярные услуги помощи по дому и больше не ищите специалистов по отзывам на разных сайтах, — рассказал коммерческий директор Росводоканал Барнаул Андрей Звягинцев.

Все представители сервиса Хоум Ассист имеют подтвержденную квалификацию и стаж более 5 лет. Услуги оказываются в режиме одного окна — с полным контролем, прозрачными ценами и гарантией на работу 1 год.

Выберите подписку по уходу за домом уже сейчас и ваше жилище всегда будет в порядке!

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