«Райский» iPhone по цене квартиры показали ювелиры в России

Коллекция приурочена ко Дню святого Валентина, сообщает iXBT.
Гаджеты декорированы золотом, бриллиантами и кристаллами Swarovski. Самая дорогая модель — Mystical Panther Gold 18K — сделана из 18-каратного золота и украшена 159 бриллиантами на задней панели. Этот дизайн доступен только для iPhone 15 Pro Max.
Цена — от 4,15 до 4,2 млн рублей, указывает Газета.Ru.
Ранее российские ювелиры выпустили смартфоны к 100-летию ФСБ с золотым портретом "железного Феликса".
"Внешний вид смартфона — строг и торжественен как форма военнослужащих органов ФСБ, он словно пронизан чувством собственного достоинства, благородством и честью", — говорится в описании гаджета.
Также компания выпускала смартфоны, посвященные президенту РФ Владимиру Путину, Николаю II, янтарю, черной икре, березе, нефти.
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