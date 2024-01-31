Кривые руки, киберучения, эксперимент властей: почему случился глобальный сбой в рунете

Накануне в Рунете произошел массовый сбой. У многих пользователей не работали сотни сайтов в зоне .RU, в том числе крупнейших банков, маркетплейсов и медиа.

Минцифры России объяснил в Телеграме, что причиной сбоя стала техническая проблема. Эксперты высказались, что могло стать причиной проблемы, которая затронула жителей всех регионов.

Что произошло

Перестали открываться или слишком долго загружались страницы и приложения маркетплейсов, Mail.ru, поисковик «Яндекс», портал «Госуслуги» и многие другие.

Сбой также был зафиксирован в работе мессенджера Telegram. Не работали приложения Тинькофф, Сбера, Газпромбанка и остальных.

Глобальная инфраструктура

В Минцифры РФ объяснили, что сбой связан с инфраструктурой DNSSEC. Проще говоря DNS гарантирует целостность и достоверность данных.

Мнения экспертов

Если это программный сбой, то он мог быть либо извне, либо изнутри, считает гендиректор TelecomDaily Денис Кусков.

Сбой мог случиться и из-за киберучений, которые не анонсировались. Или из-за чьих-то «кривых рук», предположил гендиректор аналитического агентства «Рустелеком» Юрий Брюквин.

Есть мнение — власти продолжают эксперимент с созданием национального сервиса доменных имен.

Факт

Между тем все работы, связанные с тестированием отказа устойчивости российского сегмента интернета, проводятся в выходные и в ночное время — чтобы сбой мог быть быстро устранен и локализован и как можно меньше пользователей столкнулись с трудностями, рассказал bfm.ru Сергей Половников, руководитель аналитического агентства Content Review.

Устранение

В 22:20 мск в Минцифры отчитались, что устранили техническую проблему, связанную с глобальной инфраструктурой DNSSEC.

Но неполадки в работе DNS могут наблюдаться еще некоторое время — пока обновленные данные не разойдутся по системе доменных имен.

Банки и маркетплейсы

В крупнейший российских банках сообщили — банкоматы и платежные терминалы работают штатно, пишет РИА Новости.

В Ozon пообещали, что сроки выдачи заказов, которые надо было забрать 30 января, продлят на два дня, чтобы клиенты успели их забрать. Wildberries также продлит срок хранения товара, пишет Lenta.ru.

Самое важное - в нашем Telegram-канале