Пользователи массово жалуются на обновление Windows 11

На сбои в системе начали жаловаться после выхода крупного обновления Moment 3.
Владельцы ПК жалуются на медленную работу и проблемы с интернетом.
Пользователи утверждают, что после обновления время запуска в разы увеличилось, также некоторые приложения начали медленно загружаться.
Следует отметить, что само обновление требует около 5 часов для установки.
Команда Microsoft на данный момент не отреагировала на жалобы пользователей.
Ранее Microsoft перестал поддерживать одну из операционных систем Windows.