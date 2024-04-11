Корма для животных вскоре пропадут с прилавков популярной торговой сети

В магазинах перестанут продавать торговые марки Whiskas, Perfect Fit, Kitekat, Chappi, Pedigree из-за закупочных цен.

Корма от Mars — одни из самых популярных у владельцев домашних питомцев. При этом «Лента» уверяет, что другие корма заменят выбывший ассортимент.

Mars не ждет снижения своих продаж и уменьшения прибыли. По мнению компании, ее товары есть в тысячах других магазинов по всему миру.

Ранее Mars заявляла о готовности снизить цены на свою продукцию.

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