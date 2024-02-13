13 февраля
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Потребитель

Корм для скота и герой ценовых триллеров для россиян: почему иностранцы не едят гречку

Сытная и полезная гречневая каша популярна среди многих россиян. Кто-то уважает ее со сливочным маслом, кому-то нравится с молоком.

Гречка. Гречневая крупа.
Гречка. Гречневая крупа.
СС0

В этой крупе содержится более 50 веществ, необходимых человеку. В их числе клетчатка, кальций, цинк, фосфор, и 18 аминокислот, указывает thevoicemag.ru.

Среди всех привычных круп в России, пожалуй, гречневая — главный герой ценовых триллеров. Минимум раз в два-три года начинается жуткий ажиотаж, гречка на полках магазинов пропадает. А та, что остается, продается по космическим ценам.

Но жители Европы и США не едят гречку. Почему?

Корм

Известно, что эта культура неприхотливая — гречиху в этих странах выращивают исключительно как корм для домашнего скота. А скоту ее скармливают потому, что она богата питательными веществами с прицелом на будущее. Дело в том, что мясо, которое получают после забоя животных, в любом случае будет стоить дороже. Ведь оно «фермерское».

Мука

Но гречку ценят в Азии, Индии и Непале, корейцы и японцы делают из нее муку. В Израиле есть специальная каша варнишкес, которую готовят из гречневой крупы, пшеничной муки и лука.

Китайский чай

В Поднебесной гречка выращивается. Однако в качестве крупы ее почти не используют. А делают из нее чай, муку для лапши. И на корм скоту.

Ценность

В специальных условиях ухода это растение не нуждается. В итоге крупа оказывается дешевой в производстве. К тому же хранить гречку можно долго — до двух лет.

Между тем на Алтае может сложиться дефицит популярной крупы.

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