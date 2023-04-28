Хозяйка Wildberries на фоне скандалов сделала важное заявление

Она решила провести ребрендинг — сменить логотип и название маркетплейса. Нынешний бренд она считает устаревшим, пишет РИА Новости.

При этом о смене названия на «Ягодки» пока нет речи.

Между тем сотрудники Wildberries готовят коллективный иск к маркетплейсу. Он — по переквалификации договоров гражданско-правового характера (ГПХ) в трудовые.

Сотрудники таким образом решили покончить с переработками.

Часть людей в маркетплейсе работает по договору ГПХ, хотя у них есть жесткий график, фиксированная зарплата, место работы, форма, штрафы.

Стоит напомнить, что по договору ГПХ у людей нет графика, не может быть штрафов, да и закрепленное место работы тоже должно отсутствовать. Хотя по факту в Wildberries все не так.

Ранее Wildberries и Ozon внесли серьезные изменения для всех россиян.