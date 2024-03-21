Резко высказались об идее отмены транспортного налога в Госдуме

По мнению главы комитета ГД по транспорту Евгения Москвичева, авторы инициативы по отмене транспортного налога не думают о бюджете.

Если машина эксплуатируется даже раз в год, то ее владелец все равно должен платить транспортный налог, уверен парламентарий, сообщает НСН.

Также он заявил, что всехотят, чтобы в стране были хорошие дороги, хорошие знаки, чтобы цифровые таблички предупреждали водителей об опасностях. Но это все просто так не появится. В России 1 млн 650 тыс. км дорог, указал парламентарий, пишет Газета.Ru.

Ранее отменить транспортный налог предложили депутаты Госдумы. Подготовлен соответствующий законопроект.

На данный момент налог исчисляется в зависимости от мощности двигателя транспортного средства, а не от срока его эксплуатации и других характеристик. Это несправедливо, считают авторы инициативы — первый зампред комитета по бюджету и налогам Александр Ремезков и глава фракции «Справедливая Россия» — за правду» Сергей Миронов.

Так как одинаковую сумму могут платить те, кто проводит за рулем автомобиля по несколько часов ежедневно, и те, кто выезжает на дачу всего несколько раз в год.

По мнению парламентариев, более справедливой выглядит плата не за факт владения автомобилем, а за частоту его использования посредством уплаты необходимых акцизов.

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