20 марта
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Автоновости

Отменить транспортный налог предложили депутаты Госдумы

Депутаты Госдумы предложили отменить транспортный налог и подготовили соответствующий законопроект, пишут «Известия».

Пробки.
Пробки.
unsplash.com

На данный момент налог исчисляется в зависимости от мощности двигателя транспортного средства, а не от срока его эксплуатации и других характеристик. Это несправедливо, считают авторы инициативы.

Так как одинаковую сумму могут платить те, кто проводит за рулем автомобиля по несколько часов ежедневно, и те, кто выезжает на дачу всего несколько раз в год, указывает Газета.Ru.

По мнению парламентариев, более справедливой выглядит плата не за факт владения автомобилем, а за частоту его использования посредством уплаты необходимых акцизов.

Ранее в ФНС назвали самый "налогоемкий" автомобиль, участок и квартиру в Алтайском крае.

Уведомление об уплате транспортного налога пришло 505 тыс. жителей. У них 711,6 тысяч транспортных средств, а общая сумма начисленного им налога - 2,2 млрд рублей, в среднем – по 4,5 тыс. рублей на одного плательщика.

В основном это легковые авто мощностью до 150 лошадиных сил.

В целом количество дорогостоящих, стоимостью более 10 млн рублей, автомобилей в крае невелико – 49. В прошлом году было 40.

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