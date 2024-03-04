6 марта
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Автоновости

Что за марсоход продают в Сибири за 850 тыс. рублей. Речь о машине

Renault Twizy 2020 года выпуска продают в Красноярском крае за 850 тыс. рублей. Объявление разместили на "Авито".

Renault Twizy.
Renault Twizy.
"Авито"

Когда ты подходишь к Twizy, кажется, что его можно раскачать и перевернуть. Но не все так просто. Снаряженная масса автомобиля — 474 кг и почти весь вес у днища.

На одном заряде автомобиль проезжает без малого 100 км.

Отмечается, что заряд держится два с половиной часа и заряжается авто от простой розетки.

Плюс в такой малышке — отсутствие транспортного налога.

Внутри может уместиться два взрослых человека. Многие сравнивают автомобиль с марсоходом.

Настоящим открытием стала подвеска Renault Twizy. Ее разрабатывали при участии спортивного подразделения марки — Renault Sport, и автомобиль получился очень сбалансированный и приятный в управлении.

Двери у Twizy открываются по-модному, как у Lamborghini.

У машины автоматическая коробка передач, электрический двигатель и 17 лошадиных сил.

Ранее стало известно, что за малышку продают в Сибири за 400 тыс. рублей.

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