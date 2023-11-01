В ФНС назвали самый "налогоемкий" автомобиль, участок и квартиру в Алтайском крае

Самый большой транспортный налог в Алтайском крае предъявлен к уплате владельцу автомобиля марки «Мерседес». Самый большой земельный налог – собственнику участка сельхозназначения, а максимальный налог на имущество – обладателю квартиры, а не дома. Об этом рассказал Алексей Легостаев, руководитель УФНС по Алтайскому краю, в ходе пресс-конференции.

Самый дорогой автомобиль

Уведомление об уплате транспортного налога в этом году пришло 505 тысячам жителей. У них 711,6 тысяч транспортных средств, а общая сумма начисленного им налога - 2,2 млрд рублей, в среднем – по 4,5 тыс. рублей на одного плательщика.

В основном это легковые авто мощностью до 150 лошадиных сил. Самый крупный налог начислен на автомобиль компании «Мерседес» мощностью более 600 лошадиных сил, сказал Алексей Легостаев. За эту машину ее владелец обязан заплатить 220 тыс. рублей - то есть в 50 раз больше среднего "чека".

В целом количество дорогостоящих, стоимостью более 10 млн рублей, автомобилей в крае невелико – 49. В прошлом году было 40.

Автомобиль под снегом. Михаил Хаустов

«При расчете транспортного налога для дорогостоящих автомобилей мы применяем повышающий коэффициент. В прошлом году к таковым относили машины стоимостью более 3 млн рублей, в этом году – стоимостью более 10 млн», - объяснил Легостаев.

Самый дорогой участок

Земельный налог в регионе предъявлен к уплате 744 тыс. граждан, имеющих 577 тыс. участков. 68% участков приобретены для ведения подсобного хозяйства и садоводства. Оставшиеся заняты жилым фондом или предназначены для ведения сельского хозяйства.

В целом алтайским землевладельцам надо заплатить 631,6 млн рублей, в среднем по 850 рублей на плательщика.

Дом. Индивидуальное жилищное строительство. pixabay.com.

А самым крупным плательщиком в этом году должен стать собственник участка в 1800 гектаров (18 млн кв. метров). Кадастровая стоимость этого участка – более 220 млн рублей, а предъявленный к уплате налог - 604 тыс. рублей. Это в 710 раз больше среднего налогового "чека".

Алексей Легостаев не стал уточнять, в каком районе находится этот участок, но сообщил, что он используется для сельхозпроизводства.

Самое дорогое жилье

Налог на имущество предъявлен к уплате 843 тыс. граждан. У них 667 тыс. объектов недвижимости, из них 440 тысяч – дома, квартиры и комнаты, остальное – гаражи, садовые домики, производственные помещения и другое.

В общей сложности им надо уплатить 1,3 млрд рублей. Самая крупная сумма налога предъявлена собственнику квартиры - 28 тыс. рублей. При этом самый большой налог на дом - 16 тыс.

Алексей Легостаев. Altapress.ru

«Получилось, что квартиры оказались дороже дома. Потому что все дорогостоящие дома оформлены на льготников, на пенсионеров, которые освобождены от уплаты имущественного налога на один из объектов - дом, квартиру, гараж и так далее. У нас более 500 тыс. физлиц пользуются льготами на общую сумму 570 млн рублей», - рассказал руководитель УФНС.

Алексей Легостаев напомнил, что земельный, транспортный налоги и налог на имущество надо заплатить не позднее 1 декабря. Более подробно об этом - читайте на сайте altapress.ru 2 ноября.