Партия пенсионеров вышла из губернаторской гонки в Алтайском крае и поддержала Томенко

Экс-депутат КПРФ, руководитель «Партии пенсионеров» в Алтайском крае Елена Хрусталева вышла из губернаторской гонки 28 августа и поддержала действующего губернатора Виктора Томенко.

Хрусталева отметила, что выразила поддержку Виктору Томенко от имени 700 тыс. пожилых жителей региона. Она рассказала, что провела много встреч с пенсионерами, ветеранами, членами трудовых коллективов, и такое решение было принято сообща.

Также экс-кандидат добавила, что продолжит делать все, чтобы пенсионеры жили достойно.

Ранее от участия в выборах отказался представитель партии «Новые люди» Владислав Вавкаев и также примкнул к губернаторской команде.

Избирательную гонку продолжат четыре кандидата: действующий глава региона Виктор Томенко, Евгения Боровикова («Справедливая Россия-Патриоты-За Правду»), Сергей Малинкович («Коммунисты России») и Сергей Булаев («ЛДПР»).

Ранее Избирком исключил Вакаева из претендентов на пост губернатора Алтайского края.