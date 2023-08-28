29 августа
Вся лента
Новости партнеров
﻿
Политика

Партия пенсионеров вышла из губернаторской гонки в Алтайском крае и поддержала Томенко

Экс-депутат КПРФ, руководитель «Партии пенсионеров» в Алтайском крае Елена Хрусталева вышла из губернаторской гонки 28 августа и поддержала действующего губернатора Виктора Томенко.

Елена Хрусталева.
Елена Хрусталева.
Altapress.ru

Хрусталева отметила, что выразила поддержку Виктору Томенко от имени 700 тыс. пожилых жителей региона. Она рассказала, что провела много встреч с пенсионерами, ветеранами, членами трудовых коллективов, и такое решение было принято сообща.

Также экс-кандидат добавила, что продолжит делать все, чтобы пенсионеры жили достойно.

Ранее от участия в выборах отказался представитель партии «Новые люди» Владислав Вавкаев и также примкнул к губернаторской команде.

Избирательную гонку продолжат четыре кандидата: действующий глава региона Виктор Томенко, Евгения Боровикова («Справедливая Россия-Патриоты-За Правду»), Сергей Малинкович («Коммунисты России») и Сергей Булаев («ЛДПР»).

Ранее Избирком исключил Вакаева из претендентов на пост губернатора Алтайского края.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость