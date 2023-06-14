Избирать по-новому. В Алтайском крайизбиркоме рассказали о грядущих выборах и электронном голосовании

Председатель избирательной комиссии Алтайского края Ирина Акимова рассказала, как будет проходить электронное голосование на выборах осенью 2023 года и кто сможет на них проголосовать.

Выборы «на диване»

На губернаторских выборах 10 сентября 2023 года в Алтайском крае впервые в истории региона будет применяться дистанционное электронное голосование (ДЭГ). Жители края смогут отдать свой голос не выходя дома.

Впервые систему ДЭГ применили на выборах в Мосгордуму в 2019 году. С тех пор эта практика расширялась, и в 2013 году ДЭГ будет применяться уже 24 регионах страны, в том числе и в Алтайском крае.

Чтобы проголосовать дистанционно, гражданам нужно будет войти в систему с помощью аккаунта на «Госуслугах».

Госуслуги. altapress.ru

Также. по данным крайизбиркома, в Алтайском крае более 65% избирателей зарегистрированы на портале Госуслуг. При этом доля домашних хозяйств региона, у которых есть доступ к Интернету, составляет около 80%. Сотовой связью покрыто около 70% территории Алтайского края, а мобильной связью стандарта LTE (4G) охвачено более 85% населения региона.

Кроме того, во время ближайшей избирательной кампании будет работать программа «Мобильный избиратель» - с ее помощью можно отдать голос не по месту регистрации, а на любом удобном для гражданина участке. Впрочем, воспользоваться ДЭГ и этой программой одновременно будет нельзя.

"Если избиратели для себя выбирают дистанционный способ реализации этого права, это подтверждается подачей заявления через единый портал госуслуг. Соответственно, на данный вид избирательных действий, в единый день голосования они исключаются из списка избирателей для очного голосования", – рассказала Акимова.

Электорат и те, кто будет считать голоса

Ирина Акимова сообщила, что в Алтайском крае на 1 января 2023 года избирком зарегистрировал 1 769 195 избирателей. При этом практически треть от всех граждан, имеющих право голоса, проживают в Барнауле - 528 956 человек. Еще 24% проживают в других городах края — 426 013. В сельской местности края живут 814 226 избирателей — 46% от общего числа.

Выборы. Олег Богданов

Для того, чтоб все граждане имели возможность проголосовать, в регионе будет работать 75 территориальных и более 1600 участковых избирательных комиссий.

Также Акимова поделилась статистикой, касающейся членов местных избиркомов. Так, выяснилось, что 87% от всех членов УИК – женщины. Чаще всего в УИКах задействованы люди от 30 до 50 лет. Далее идет также многочисленная категория людей, старше 50 лет. Меньше в избирательных комиссиях оказалось молодежи в возрасте до 30 лет.

Ранее известный алтайский политолог назвал губернаторские выборы референдумом Томенко.