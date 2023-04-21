22 апреля
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Политика

Губернаторопад: еще в одном сибирском регионе сменится глава

На выборы губернатора Республики Хакасия единороссы выдвинут депутата Госдумы, секретаря регионального отделения партии Сергея Сокола, сообщает «Интерфакс»,

Сергей Сокол.
Сергей Сокол.
khakas.er.ru

Такое решение принял Штаб общественной поддержки.

Сергей Сокол служил добровольцем на одном из самых напряженных участков в зоне СВО — командовал расчетом аэроразведки БАРС «Каскад», награжден орденом Мужества.

О кандидатуре Сокола на пост губернатора Хакасии сообщалось еще в январе. По мнению экспертов, это будет способствовать воплощению политического тезиса о том, что СВО является теперь кадровым лифтом. Политологи считают, что назначение Сокола будет ожидаемым. Политолог Александр Кынев говорил — в Хакасии ситуация такая, что, вероятно, победит тот кандидат, которого назначит Кремль.

Накануне губернатор Красноярского края Александр Усс ушел в отставку.

Недавно политик встретился с президентом страны Владимиром Путиным и получил предложение продолжить работу на федеральном уровне. Александр Усс продолжит заниматься вопросами социально-экономического развития Красноярского края.

Между тем Усса исключили из всех советов при президенте РФ.

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