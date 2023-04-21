Губернаторопад: еще в одном сибирском регионе сменится глава

Такое решение принял Штаб общественной поддержки.

Сергей Сокол служил добровольцем на одном из самых напряженных участков в зоне СВО — командовал расчетом аэроразведки БАРС «Каскад», награжден орденом Мужества.

О кандидатуре Сокола на пост губернатора Хакасии сообщалось еще в январе. По мнению экспертов, это будет способствовать воплощению политического тезиса о том, что СВО является теперь кадровым лифтом. Политологи считают, что назначение Сокола будет ожидаемым. Политолог Александр Кынев говорил — в Хакасии ситуация такая, что, вероятно, победит тот кандидат, которого назначит Кремль.

Накануне губернатор Красноярского края Александр Усс ушел в отставку.

Недавно политик встретился с президентом страны Владимиром Путиным и получил предложение продолжить работу на федеральном уровне. Александр Усс продолжит заниматься вопросами социально-экономического развития Красноярского края.

Между тем Усса исключили из всех советов при президенте РФ.