День 724-й. Самое важное к утру 18 февраля

В Белгородской области за полчаса обстреляли село и поселок. В Белгородской области с интервалом 25 минут попали под обстрел два села, сообщил в Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков.

Минздрав рассказал о состоянии пострадавших при обстреле Белгорода. В больницах остаются 14 пострадавших при атаке ВСУ на Белгород, один из них в крайне тяжелом состоянии.