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Политика

День 724-й. Самое важное к утру 18 февраля

Рассказываем о последних событиях военной операции на Украине.

Главные новости. Хроника.
Главные новости. Хроника.
Altapress.ru.

Главные новости

  • В Белгородской области за полчаса обстреляли село и поселок. В Белгородской области с интервалом 25 минут попали под обстрел два села, сообщил в Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков.

  • Минздрав рассказал о состоянии пострадавших при обстреле Белгорода. В больницах остаются 14 пострадавших при атаке ВСУ на Белгород, один из них в крайне тяжелом состоянии.

  • Зеленский объяснил решение об отступлении из Авдеевки. По словам Зеленского, ВСУ могли попасть в окружение в Авдеевке, было необходимо сохранить жизни солдат. Прошедшей ночью главком Сырский сообщил, что Киев выводит свои войска из города.

Армия.
Армия.
unsplash.com

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