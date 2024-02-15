День 721-й. Самое важное к утру 15 февраля

Путин: даже Киев признал, что переговоры в Стамбуле могли прекратить конфликт. Говоря о том, как могли бы развиваться события в случае успеха тех переговоров, российский лидер напомнил про слова Давида Арахамии - руководителя фракции пропрезидентской партии "Слуга народа" в Верховной раде.