16 февраля
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Политика

День 721-й. Самое важное к утру 15 февраля

Рассказываем о последних событиях военной операции на Украине.

Главные новости. Хроника.
Главные новости. Хроника.
Altapress.ru.

Главные новости

  • Bloomberg: в случае переизбрания Трамп будет добиваться переговоров между РФ и Украиной. Как сообщает агентство, для достижения этой цели Вашингтон может пообещать Киеву прекратить оказывать военную помощь.

  • Путин: даже Киев признал, что переговоры в Стамбуле могли прекратить конфликт. Говоря о том, как могли бы развиваться события в случае успеха тех переговоров, российский лидер напомнил про слова Давида Арахамии - руководителя фракции пропрезидентской партии "Слуга народа" в Верховной раде.

  • Пентагон заявил, что союзники передали Киеву более $85 млрд военной помощи с начала СВО. Министр обороны США Ллойд Остин также сказал, что Вашингтон не позволит Москве победить.
Армия.
Армия.
unsplash.com

Одной строкой

Доллар — 91,51 рубля. Евро — 98,00 рублей.

МО РФ сообщило, что российские десантники заняли опорный пункт ВСУ под Артемовском.

Добровольцам отрядов "Барс" на запорожском направлении вручили госнаграды.

Генконструктор СТЦ заявил, что Украина пытается копировать российский беспилотник "Орлан".

Эксперт назвал ошибкой Евросоюза поддержку военного конфликта на Украине.

NYT: слова об угрозе США используют, чтобы убедить Конгресс одобрить помощь Украине.

Путин заявил, что Россия пытается прекратить войну в Донбассе.

Путин обвинил западных лидеров в извращении того, что он говорил о причинах начала СВО.

El País: НАТО создаст центр по подготовке для украинских военных.

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