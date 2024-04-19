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Источник отмечает, ссылаясь на агенство Fars, что недалеко от военной базы на северо-западе провинции Исфахан, произошло три взрыва.
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На фоне сообщений о возможном ударе, по меньшей мере восьми рейсам пришлось отклониться от курса, находясь в воздухе.
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Однако один из американских чиновников сообщил, что Израиль не будет атаковать ядерные объекты в Иране.
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Иран приостановил полеты над некоторыми городами.
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В СМИ сообщается, что силы ПВО работают в нескольких иранских провинциях.
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А в аэропорту Тегерана отменили международные рейсы до 10 утра по МСК.
Ранее сообщалось, что иранские спецназовцы захватили судно с российскими моряками.
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