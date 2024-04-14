Что известно о нападении Ирана на Израиль. Подробности

Нападение
Известно, что по Израилю выпустили более 200 ракет и беспилотников. О том, что большинство их них удалось перехватить, сообщили в армии Израиля. В Иране же говорят о поражении назначенных целей.
Также заявляют, что ПВО Израиля перехватила одну из иранских ракет над мечетью Аль-Акса в Иерусалиме.
Пострадавшие
Более 30 человек в Израиле обратились за медицинской помощью после сигналов тревоги.
ООН
Миссия Ирана при ООН заявила, что атака — ответ на агрессию против дипломатических объектов, и сослалась на статью 51 Устава ООН о праве на самооборону.
Постпред Израиля заявил, что Иран нарушает Устав ООН.
Генсек ООН Антониу Гутерриш осудил атаку на Израиль.
Воздушное пространство
О закрытии воздушного пространства над своей страной объявили Ирак, Ливан и Египет.
Рейс "Аэрофлота" SU514, летевший из Москвы в Тегеран, развернулся и приземлился в Махачкале. После дозаправки он вернулся Москву.
Обратный рейс из Тегерана в Москву отменили и предоставили пассажирам возможность оформить возврат за билеты.
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