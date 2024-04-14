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Происшествия

Что известно о нападении Ирана на Израиль. Подробности

Накануне ночью Иран выпустил по Израилю баллистическую ракету и около 200 беспилотников. Подробности к этому часу — в материале altapress.ru.

Обломки иранской ракеты.
Обломки иранской ракеты.
Shot

Нападение

Известно, что по Израилю выпустили более 200 ракет и беспилотников. О том, что большинство их них удалось перехватить, сообщили в армии Израиля. В Иране же говорят о поражении назначенных целей.

Также заявляют, что ПВО Израиля перехватила одну из иранских ракет над мечетью Аль-Акса в Иерусалиме.

Пострадавшие

Более 30 человек в Израиле обратились за медицинской помощью после сигналов тревоги.

ООН

Миссия Ирана при ООН заявила, что атака — ответ на агрессию против дипломатических объектов, и сослалась на статью 51 Устава ООН о праве на самооборону.

Постпред Израиля заявил, что Иран нарушает Устав ООН.

Генсек ООН Антониу Гутерриш осудил атаку на Израиль.

Воздушное пространство

О закрытии воздушного пространства над своей страной объявили Ирак, Ливан и Египет.

Рейс "Аэрофлота" SU514, летевший из Москвы в Тегеран, развернулся и приземлился в Махачкале. После дозаправки он вернулся Москву.

Обратный рейс из Тегерана в Москву отменили и предоставили пассажирам возможность оформить возврат за билеты.

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