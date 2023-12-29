Без Локтя, как без рук. Мэр Новосибирска уходит в отставку

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть на протяжении 10 лет уходит в отставку. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Травников во время интервью на телеканале ОТС.

Анатолий Локоть сначала уйдет в отпуск, а после - в отставку. По словам Андрея Травникова, он уходит на работу по выполнению общегосударственных задач.

"Чтобы городское хозяйство в течение праздничных выходных функционировало, обязанности мэра будет выполнять Олег Клемешов. Мы будем ему оказывать содействие, чтобы город устойчиво работал", - заявил Травников.

О своем решении Локоть намекал две недели назад. 13 декабря он сообщил, что вряд ли будет снова претендовать на пост мэра после упразднения прямых выборов.

Отпуск у мэра начнется 30 декабря и закончится 24 января, добавляет Mash Siberia.

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