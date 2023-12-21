Заявки от 16 претендентов в кандидаты в президенты РФ поступили в ЦИК

Об этом рассказала председатель комиссии Элла Памфилова, указывает РБК.
По прогнозам ЦИК, количество заявок возрастет.
Ранее свои кандидатуры публично выдвинули президент РФ Владимир Путин, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий, бывший министр обороны ДНР и находящийся в СИЗО по делу о публичных призывах к экстремизму Игорь Стрелков. Также в списке — журналистка, муниципальный депутат и др.
Коммунисты выдвинут своего претендента 22 декабря.
Впервые
Выборы президента РФ впервые пройдут в течение трех дней — с 15 по 17 марта 2024 года.
Факт
Владимир Путин четырежды побеждал на президентских выборах.
Ранее Путин первым прибыл подавать документы для участия в выборах.