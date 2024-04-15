На уроках физкультуры в младших классах введут новые модули, среди которых есть компьютерный спорт, чир-спорт, биатлон и гольф.
В ведомстве отметили, что гольф — эффективное средство физического воспитания.
Также составители приказа отметили, что этот вид спорта дисциплинирует, учит владеть собой в стрессовых ситуациях и уважать соперников.
Нововведения появятся с 1 сентября 2024 года.
Ранее стало известно, что учителей будут защищать от оскорблений в Алтайском крае.
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