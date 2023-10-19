В российских школах не будут проводить ВПР по иностранным языкам

Проверочные работы по другим общеобразовательным предметам проведут в обычном режиме.
Их содержание не изменится.
Ранее в Госдуме предложили запретить пользоваться смартфонами в российских школах.
Глава Рособрнадзора сообщил, что всероссийских проверочных работ по иностранным языкам в школах не будет, сообщает ТАСС.
Проверочные работы по другим общеобразовательным предметам проведут в обычном режиме.
Их содержание не изменится.
Ранее в Госдуме предложили запретить пользоваться смартфонами в российских школах.
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