Стало известно, кого утвердили в кандидаты ректора АлтГУ

Напомним, что выборы ректора АлтГУ пройдут предположительно в мае-июне 2024 года. Как проходит подготовка, рассказал «Толк».

Напомним, что ранее уже стало известно, кто баллотируется в ректоры АлтГУ. Ими стали:

Сергей Бочаров, действующий ректор АлтГУ;

Сергей Малюков, директор Бийского филиала университета;

Степан Межов, завкафедрой финансов и кредита экономического института (МИЭМИС);

Лариса Нехвядович, директор института гуманитарных наук;

Роман Ракитин, директор колледжа АлтГУ.

Стало известно, что 19 марта завершился этап выдвижения кандидатов в ректоры Алтайского госуниверситета. Их утвердили, в настоящее время все полученные документы отправят в Министерство высшего образования и науки РФ. Это будет сделано для аттестации претендентов до 25 марта.

Документы кандидатов в министерстве могут, предположительно, рассмотреть уже до 23 апреля.

Ранее стало известно, кто поборется за должность ректора АлтГУ.

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