Переплетение традиций. Почему День студента называют Татьяниным днем

25 января в России отмечают два праздника — День российского студенчества и Татьянин день. О том, почему торжества выпали на один день, и почему одно из них носит имя Татьяны, расскажет altapress.ru .

Когда празднуют

День российского студенчества, или Татьянин день в России ежегодно отмечают 25 января.

Хотя День студенчества официально отмечают с 2005 года, 25 января также остается учебным днем.

История праздника

Праздник связан с почитанием святой христианской мученицы Татьяны. До 1918 года день ее памяти отмечали 12 января по старому стилю.

Татьяна не отреклась от веры, когда ее схватили за отказ принести жертву Аполлону. Мученица мужественно перенесла все пытки. Считается, что Татьяну казнили 12 января, поэтому в этот день христиане отмечают день ее памяти. После принятия григорианского календаря праздник в России стали отмечать 25 января по новому стилю.

Святую Татьяну издавна называют покровительницей российских студентов. 12 января 1755 года императрица Елизавета Петровна подписала указ об открытии первого российского университета — Московского государственного университета им. Ломоносова (МГУ).

Согласно популярной версии, первый куратор Московского университета Иван Шувалов предоставил императрице Елизавете указ на подпись в день именин своей матери Татьяны Ратиславской. Императрица не стала возражать, и день учреждения первого российского университета стал связан с днем памяти святой Татьяны.

В Татьянин день 12 января стали отмечать день рождения Московского университета, а после — и вообще день всех студентов. В 1791 году при Московском университете открыли Татианинский храм, где отпевали известных деятелей науки и культуры. После 1918 года Татианинский храм закрыли, а праздник студентов отменили.

Традицию отмечать День студента и день рождения МГУ возродили в 1992 году. А в 2005 году Владимир Путин подписал указ о праздновании Дня российского студенчества 25 января.

Традиции в Татьянин день

Сначала Татьянин день как день рождения Московского университета отмечали только в Москве. Сегодня 25 января отмечают все студенты России. В учебных заведениях в этот день проходят семинары, круглые столы, встречи выпускников, концерты, где награждают особо отличившихся студентов.

Наиболее масштабно празднуют этот день в МГУ, ведь для университета 25 января — не только День студенчества, но и день рождения. Одна из самых известных традиций Московского университета в этот день — угощать студентов медовухой, изготовленной по секретному рецепту ректора Виктора Садовничего. Церемония разлива напитка традиционно проходит в Фундаментальной библиотеке МГУ.

Поздравления с Днем студента

С Днем студента. Желаю отличной учебы без хвостов и проблем, желаю веселой жизни без причин для грусти и усталости. Пусть студенческие твои годы станут ярким этапом побед и успехов в твоей истории, пусть времени хватает и на пары, и на личные интересы, и на отдых, и на близких людей. Быть студентом — это круто.

И хочу я пожелать,

Чтобы сложные науки

На «отлично» все сдавать.



Чтобы жизнь всегда кипела,

А душа от счастья пела,

Сессия не омрачала,

Только радость доставляла.



Творческого вдохновенья

Пожелать еще хочу,

Чтобы трудные решенья

Всегда были по плечу! Поздравляю с Днем студента!

Больше памятных моментов,

Жизни легкой, беззаботной,

Чтобы спать, сколько угодно,

Чтоб зачеты — автоматом,

Курсовых — без плагиата.

Чтоб экзамены сдавались,

А в зачетке красовались

Только высшие из баллов.

Чтобы год прошел на славу!

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