29 августа
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Образование

Школьники из алтайского села будут учиться в четыре потока, чтобы уместиться в уцелевших кабинетах

Жителям села Повалиха обещали построить новую школу еще в прошлом году. Сроки сдвинулись на 28 августа этого года, но здание все еще не достроили, сообщает Mash Siberia.

Школа в Повалихе.
Школа в Повалихе.
Mash Siberia

В прошлом году дети были вынуждены заниматься на первом этаже старой школы, поскольку второй - аварийный. Всего пришлось умещать учеников в четыре кабинета, утверждают местные жители.

Еще два помещения выделила местная администрация, а в бывшем магазине организовали кружок рисования.

В физкультуре же и вовсе осталась только теория - новую школу строят на месте стадиона, а спортивного зала нет.

Открытие нового здания обещали 28 августа, но в итоге перенесли аж на 30 ноября.

Чтобы вновь разместить школьников с старом здании, их пришлось разделить на четыре потока. Неделю дети будут учиться очно, а неделю - дистанционно.

Сельчане считают, что проблема долгостроя - в нехватке строителей. На объекте работает 36 человек, из которых 10 - подсобные рабочие. При этом благоустройства прилегающей территории еще даже не касались.

Отмечается, что на строительство выделено почти 355 млн рублей.

Ранее в Алтайском крае внезапно закрыли одну из школ перед началом учебного года. 120 детей Тогульского района остались без школьного здания накануне осени из-за обнаруженных несоблюдений норм безопасности и ветхости здания.

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