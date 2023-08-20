В Барнауле завершилась приемка школ и детских садов

К новому учебному году допущены 84 школы, 156 детских садов и 19 организаций дополнительного образования, сообщают Вести Алтай.
В прошлом году отремонтировали семь школ. На сегодняшний день в программу вошли три школы: Барнаульский кадетский корпус, 48-я школа и лицей №3.
По программе «Модернизация школьных систем образования» в пошлом году отремонтировали 110-ю школу в Железнодорожном районе. Также люди просили сделать новый стадион.
На данный момент там обновили беговые дороги, посеяли газон и сделали спортивную площадку.
Планируются работы в школе №13. Весной один из двух корпусов признали непригодным для проведения уроков. С сентября школьники будут учиться в 54-ю школе.
Также в Барнауле откроется новая школа в микрорайоне «Спутник».
Ранее в Алтайском крае построят новую школу с душевыми и лифтом.