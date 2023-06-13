14 июня
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Работа и обучение

Юрист рассказала, как получить деньги за отсутствие отпуска

Юрист Жанна Закирова рассказала, что выплата денежной компенсации запрещена законом, однако есть одно исключение. Об этом сообщает Ura.ru.

Деньги.
Деньги.
СС0

По ее словам, часть отпуска, не превышающая 28 календарных дней, по письменному заявлению работника могут заменить денежной компенсацией, если иное не предусмотрено ТК РФ.

Также юрист отметила, что пренебрежительное отношение к отдыху сотрудников негативно сказывается на их продуктивности.

Она добавила, что отпуск должны предоставлять работнику ежегодно, а работодатель — заранее извещать о начале этого периода.

Кроме того, отпуск можно разделить на две части, если одна из них длится более 14 дней. Разделение происходит по соглашению работодателя и сотрудника.

Ранее стало известно, чего боятся россияне во время отпуска.

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