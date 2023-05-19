Стало известно, чего боятся россияне во время отпуска

Выяснилось, что каждый пятый россиянин боится потерять документы или деньги, указывает Газета.Ru.
Некоторые назвали опоздание на рейс, автобус или поезд – своим самым большим отпускным кошмаром. Другие боятся забыть дома багаж или потерять его в аэропорту или на вокзале.
Боятся отпускники заболеть во время отпуска. Также преследуют страхи, что во время каникул заболеет ребенок.
Между тем Крым, Сочи и Алтай стали популярными направлениями для путешествий летом.
Также россияне хотят отдохнуть на Байкале и в Санкт-Петербурге. Между тем стоимость отдыха в Турции выросла на четверть.
Ранее рассказали, на сколько подорожал отдых на Алтае. Стоимость проживания выросла на 30% по сравнению с 2021 годом.