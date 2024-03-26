27 марта
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Экономика

Сбербанк частично отменит требования субсидирования льготной ипотеки

«Сбер» частично откажется от взимания комиссий с застройщиков при выдаче льготной ипотеки.

Недвижимость. Ключи от квартиры.
Недвижимость. Ключи от квартиры.
СС0

«С 28 марта отменяется требование субсидирования льготных ипотечных программ со стороны застройщиков для зарплатных клиентов «Сбера». C 4 апреля полностью отменяется требование субсидирования льготных ставок для застройщиков, которые находятся на проектном финансировании банка. При этом девелоперы по-прежнему могут применять субсидирование для снижения ставки клиента», — говорится в сообщении Сбербанка.

Ранее стало известно, как изменились в цене российские новостройки. Новостройки в крупных городах России подорожали на 3,6% — до 132 тыс. рублей за квадратный метр. Средняя цена квартиры за первый квартал выросла на 3,1% — до 7 млн рублей.

Также в Госдуме предлагают ввести льготную ипотеку, долг по которой уменьшался бы с количеством детей. При рождении первого ребенка долг должен уменьшиться на 10%, второго — на 20%, третьего — на 75%, а четвертого — на 100%.

Тем временем известно, что россияне, которые взяли ипотеку по текущим ставкам 16-19%, переплатят по кредиту 400% через 20 лет.

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