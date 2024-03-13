16 марта
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Экономика

Драма и жилье: подсчитано, что россияне переплачивают по ипотеке четыре стоимости квартиры. Мнение эксперта

Россияне, которые взяли ипотеку по текущим ставкам 16-19%, переплатят по кредиту 400% через 20 лет.

Недвижимость. Ключи от квартиры.
Недвижимость. Ключи от квартиры.
СС0

Рынок недвижимости переживает драматические события, уверена доктор экономических наук Елена Иванкина.

Дело в том, что ключевая ставка в прошлом году достигла 16%. Соответственно, ставка по ипотеке составляет 18-19%, указывает Газета.Ru.

При такой ставке переплата по кредиту за 20 лет составляет 400%.

Арифметика

То есть заемщик возвращает банку на процентах еще четыре стоимости квартиры, кроме возврата тела кредита.

Льготная ипотека

Снижение суммы льготного кредита с 12 млн руб. до 6 млн руб. и увеличение процентов первоначального взноса до 30% делают даже программу льготного кредитования новостроек неинтересной для заемщика.

Ранее что произойдет с рынком недвижимости в 2024 году, рассказали эксперты. Сворачивание льготной ипотеки должно охладить рынок и сократить разницу цен между «первичкой» и «вторичкой», считает правительство. В столицах это может привести к снижению цен на новостройки.

Прошлогодние всплески спроса и нынешнее снижение на рынке в основном связывают с ростом курса доллара и ослаблением рубля, повышением ключевой ставки и постепенным ужесточением выдачи ипотеки по льготным программам: семейной и с господдержкой. Официально они действуют до июля 2024 года.

Например, всплески продаж возникали при анонсировании повышения первоначального взноса при покупке по льготной программе. Сначала до 15%, затем 20%, а после и 30%.

Наиболее горячей по продажам точкой стал сентябрь.

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