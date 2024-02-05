Цены на участки под индивидуальные дома в Барнауле растут быстрее, чем в Москве

Что со спросом
Опираясь на «СберИндекс», Анатолий Захаров отметил, что сейчас потребление восстановилось в реальном выражении до докризисного уровня.
«За 1,5 года люди привыкли к нашим суровым реалиям и активно тратят деньги», - сказал он.
Тратам также способствуют несколько факторов. Прежде всего, выросло количество трудоспособного и реально работающего населения, безработница – на рекордно низком уровне.
Растет и фонд оплаты труда: у работающих быстрее, чем у тех, кто получает соцвыплаты и пенсии.
«Это в первую очередь связано с развитием промышленности: оборонзаказы, импортозамещение формирует новый ландшафт на рынке труда», - отметил эксперт.
Он также прогнозирует повышение спроса на рынке недвижимости.
«В 2023 году россияне отправили на вклады 5 трлн рублей, - сказал Анатолий Захаров. - Мы все понимаем, что праздник щедрости от банков увязан с ключевой ставкой и он закончится. Тогда люди будут думать, куда инвестировать. Куда? Понятно – в недвижимость».
Что с ценой
Аналитики изучили данные по сделкам «Этажей» и выяснили, что с доковидного 2019 года и по 2024 год стоимость участков в барнаульской агломерации стабильно росла. Разница составляет внушительные 407%, если опираться на предоставленный график.
Динамика цен за 2020-2023 год опережает московскую динамику на 10%.
К счастью, медианные цены еще не догнали столичные. Если сотка под Барнаулом в 2023 году стоила 115,4 тыс. рублей, то в Москве и области – 167 тыс., а в Санкт-Петербурге и Ленобласти все 185 тыс. рублей.
Земля продолжает "расти". В 2024 году медианная стоимость сотки в барнаульской агломерации уже составляет 131,8 тыс. рублей. Это на 14% больше, чем в 2023-м.
А вот цены на участки с домами растут медленнее. С 2020 по 2023 год поднялись на 53% (сравните с московскими 61% и петербургскими 78%).
В 2023 году медианная стоимость дома с землей в барнаульской агломерации составляла 4 млн, в Санкт-Петербурге и Ленобласти – 9,9 млн, Москве и области – 15,2 млн рублей.
Прогнозы
С введением проектного финансирования цены на рынке подрастут, зато сфера ИЖС станет более прозрачной и притягательной для покупателей, уверен Анатолий Захаров.
«Сотни игроков на рынке, пока не очень цивилизованном, - отметил он. - Есть факты недобросовестных историй. Когда у покупателей будет понятный механизм защиты, вырастет потребность строить дом с подрядчиком. Под эту задачу мы в компании уже расширяем направление по привлечению клиентов».
Также «Этажи» прогнозируют, что за 2024 год объем выдачи ипотеки на ИЖС вырастет вдвое. Да и общее количество сделок, связанных с индивидуальными домами увеличится.
«Новостройки и вторичка просядут на треть. И это ясно: трешка в 100 кв. м в Барнауле за 4 года выросла с 5 до 11 млн рублей. Дом в 95 кв. м стоит 6,5 млн рублей. К тому же, некоторым клиентам удается и участок в эту сумму включить», - сказал Анатолий Захаров.
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