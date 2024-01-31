1 февраля
﻿
Недвижимость

«Спрос будет высоким». Город-спутник Барнаула расширят за счет нового коттеджного микрорайона

Аукцион на продажу земель под коттеджный микрорайон в Новоалтайске проведут в 2024 году. Счастливчик получит 17,7 га, которых может хватить на 200 домов. На круглом столе по индивидуальному жилищному строительству в ИД «Алтапресс» замглавы города Вячеслав Бондарев подробнее рассказал о лоте.

Кирпичи.
Кирпичи.
СС0.

Что рядом

«Хорошо расположена, спрос будет высоким», — кратко охарактеризовал территорию будущего микрорайона Вячеслав Бондарев.

Участок находится севернее ул. Прудской, всего где-то в 1,5-2 км от центра города. Он будет соседствовать с коттеджным микрорайонами Рассвет и Северный. Неподалеку школа и детский сад.

В 2-2,5 км от предполагаемого микрорайона проходит транспортная развязка, которая ведет к Чуйскому тракту. От нее до Правобережного тракта около 8 км.

Предполагаемое место будущего коттеджного микрорайона Новоалтайска.
Предполагаемое место будущего коттеджного микрорайона Новоалтайска.
2ГИС

В отдалении от участка, через ближайшие крупные ул. Прудская и ул. Анатолия проходят городские маршруты. Также по ул. Анатолия идут автобусы №205 и №125, которые соединяют Новоалтайск с Барнаулом.

Вопросы по транспортной связи непосредственно микрорайона с городом позже планируют решить отдельно.

Что делают

Сейчас специалисты формируют лот. В третьем квартале станет известно, когда пройдет аукцион и на каких условиях. Вячеслав Бондарев отметил, что продаваемой территории хватит на 200 коттеджей, если разделить ее на участки по 6 соток.

В администрации переходят к вопросу, какой будет улично-дорожная сеть внутри микрорайона и как ее соединить с городской. Чтобы выполнить последнее, нужно построить дорогу длиной, примерно, в 700 метров.

Ее мэрия планирует проектировать за счет части средств, вырученных с торгов по приватизации. Но чтобы построить дорогу, уже потребуется помощь.

Вячеслав Бондарев.
Вячеслав Бондарев.
Анна Зайкова

«Если не завершится программа БКД (нацпроект «Безопасные качественные дороги». – Прим. Ред), выйдем на нее. Потому что просто так денег на ее строительство мы получить не сможем», — добавил Вячеслав Бондарев.

Также он отметил, что мэрия может помочь победителю аукциона подключить территорию к газо- и водоснабжению.

Только начало

Это будет второй подобный аукцион в Новоалтайске. Пробные торги на условиях комплексного развития провели два года назад, продав небольшой участок в 2 га. Сейчас на нем находятся 28 коттеджей, с водой и газом, — все заселенные.

«Застройщик купил участок за 17 млн при стартовой цене в 2 млн. Коллеги над ним посмеивались, но человек остался в плюсе, получился успешный коммерческий объект», — отметил Бондарев.

Новоалтайск.
Новоалтайск.
novoaltaysk.online

По данным выступающего, в Новоалтайске ежегодно, на протяжении десятилетия, вводят до 42 тыс. кв. м. жилья. Из них почти половина (18-20 тыс. кв. м) приходится на многоквартирные дома.

Численность населения – 74 тыс. человек.

В городе могут построить крупный логистический центр, который создаст еще 9 тыс. рабочих мест.

Самое важное - в нашем Telegram-канале

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
© 2001-2024
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость