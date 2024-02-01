Дворцовый переворот. 5 трендов, которые делают частные дома уютнее, а поселки на Алтае круче

Эпоха гигантских загородных «резиденций» прошла. «Квартира на земле» – так все чаще говорят о новых коттеджах. На круглом столе в ИД «Алтапресс» застройщики индивидуального жилья обсудили, какие черты приобретают современные поселки и что на самом деле хотят покупатели.

Комплексное развитие

Как отметил директор «Фирсовой слободы» Михаил Кочетов, все чаще появляются проекты, которые стремятся к стандартам комплексного развития территории.

Он отметил, что если ранее люди покупали голую землю в поле, то теперь они ждут общественных зон, парков, игровых площадок, магазинов, медицинских кабинетов, детсадов, школ и даже кафе. Кочетов убежден в том, что пришло время превращать поселки в место для жилья, а не для ночевок.

Покупателями очень ценится качественная инженерная инфраструктура. Водопровод с хорошей водой, бесперебойное питание электричеством, газ, дороги, уличное освещение, высокоскоростной интернет должны быть по умолчанию.

Приходить на готовенькое

Начинается переход от рынка обычных земельных участков к рынку участков с подрядчиком, который возведет дом, или вовсе готового жилья.

Михаил Кочетов. Анна Зайкова

«Люди пришли к выводу, что самостоятельное строительство – долго, страшно, непредсказуемо, - сказал директор «Фирсовой слободы». – Поэтому все больше склоняются к готовому жилью, тем более, что теперь есть из чего выбрать: рынок расширяется».

Как отметил Андрей Берг, руководитель строительной компании «Два этажа», готовность купить готовый дом с ремонтом и благоустроенным участком обусловлена оставшимися выгодными ипотечными программами: сельской и семейной.

«Покупатели хотят включить как можно больше в стоимость жилья, - сказал он. - Прекрасно понимаем, что у нас достаточно бедный регион и не у всех есть возможность за собственные средства все это сделать, а отдельно брать потребительский кредит невыгодно».

Одинаково, быстро, качественно

По наблюдениям Михаила Кочетова, увеличилась доля домов по типовым проектам. Рынок переходит к индустриальным методам возведения жилья, когда закладывают улицы и кварталы и здания строят достаточно быстро.

Андрей Берг добавил, ранее покупатели чаще выбирали дом по цене. Теперь все клиенты уделяют внимание качеству. Многие принимают покупку вместе с независимыми экспертами.

Андрей Берг, строительная компания "Два этажа". Анна Зайкова

Они проверят насколько дом и окружающее пространство надежно и безопасно. Это тоже ценится: Берг упомянул, что его фирма долго продавала участки рядом с ЛЭП.

Проще и меньше

Скорость строительства также увеличивает смена предпочтений в архитектуре. Даже обеспеченные люди, как отметил Берг, строят дома не больше 140 кв. м.

«Люди стремятся к рациональности: в прошлое уходят сауны на 20 человек, бассейны, огромные гостиные, в которых никто не гостит, и гаражи на 25 машин, - сказал Михаил Кочетов. - Начинают осознавать, что не в этом смысл загородной жизни».

Директор компании «Сибстрой» Анастасия Александрова отметила, что все чаще стали пользоваться спросом каркасные дома по 50-60 кв. м. Этот вариант полюбился молодым семьям, ведь он относительно доступен – 3 млн рублей без учета участка.

Анастасия Александрова, компания "Сибстрой". Анна Зайкова

Дома становятся меньше, но не скучнее. Усиливается интерес к современной архитектуре: плоским кровлям, второму свету, комбинированным фасадам, допустим, из дерева, кирпича и керамогранита.

И, конечно, чем современнее дом, тем больше площадь остекления. У некоторых его площадь доходит до 40%, сказал Андрей Берг.

Современный коттедж, дом, стекло. unsplash

Все под контролем

У покупателей растет запрос на то, чтобы в поселке работали управляющие службы, которые бы отвечали за содержание дорог, мест общего пользования и за пропускной режим.

Как подчеркнул Михаил Кочетов, грядет появление сервисных центров для индивидуальных услуг. Где можно было бы заказать на дом электрика или дворника и других специалистов.

«Находясь вне города получить, казалось бы, копеечную услугу очень сложно и иногда даже невозможно. Предстоит появление сервисных компаний», - уверен Кочетов.

Бонус

И напоследок не тренд, а, скорее проблема – общественный транспорт. Покупателям важно, чтобы он связывал поселки с центром ближайшего города, причем регулярно, по расписанию.

О других болях жителей уже отстроенных кварталов altapress.ru рассказывал здесь.

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