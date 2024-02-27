27 февраля
Вся лента
Новости партнеров
﻿
Экономика

Освободят от уплаты процентов по кредитам участников СВО

Участников спецоперации предложили освободить от уплаты процентов по потребительским кредитам, пишут «Известия».

Деньги.
Деньги.
altapress.ru

Накануне кабмин согласовал законопроект, по которому военные должны будут выплачивать основную часть долга.

Оставшееся бремя ляжет на финансовые организации и госбюджет, указывает Газета.Ru. Дополнительные раходы составят 5,7 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что в Госдуму внесли законопроект. По задумке авторов. благодаря документу гражданские жены погибших бойцов СВО смогут официально оформить брак. Инициатива предполагает — брак оформят «задним числом», если отношения сложились до начала спецоперации. Законопроект предлагает термин «фактическая семья». Условие — между мужчиной и женщиной были отношения, они вместе вели хозяйство и проживали не менее трех лет. У фактической супруги появится право стать наследницей. Также она сможет получать льготы от государства.

Самое важное - в нашем Telegram-канале

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
© 2001-2024
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость