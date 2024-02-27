Освободят от уплаты процентов по кредитам участников СВО

Накануне кабмин согласовал законопроект, по которому военные должны будут выплачивать основную часть долга.

Оставшееся бремя ляжет на финансовые организации и госбюджет, указывает Газета.Ru. Дополнительные раходы составят 5,7 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что в Госдуму внесли законопроект. По задумке авторов. благодаря документу гражданские жены погибших бойцов СВО смогут официально оформить брак. Инициатива предполагает — брак оформят «задним числом», если отношения сложились до начала спецоперации. Законопроект предлагает термин «фактическая семья». Условие — между мужчиной и женщиной были отношения, они вместе вели хозяйство и проживали не менее трех лет. У фактической супруги появится право стать наследницей. Также она сможет получать льготы от государства.

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