В США выявили двух охотников, которые могли стать жертвами болезни оленей-зомби, сообщает Lenta.ru

Обнаружили первый случай

Американским медикам впервые удалось выявить двух человек, которые, как предполагается, стали жертвами хронической изнуряющей болезни — прионного заболевания. Оно превращает оленей в подобие зомби.

Оба случая были зафиксированы в 2022 году. Одним из пострадавших охотников стал 72-летний мужчина, который неоднократно употреблял в пищу мясо оленей, добытых в местах распространения болезни. В последние дни его жизни пенсионер изменился, его состояние ухудшилось: он стал агрессивен, у него проявились симптомы деменции. Несмотря на лечение, спустя месяц его не стало.

По заключению врачей, причиной летального исхода была спорадическая форма болезни Крейтцфельдта-Якоба — редчайшего прионного заболевания головного мозга. Стремительное развитие деменции — одна из ее характерных черт.

Олени бодаются. СС0

Удалось выявить второго пациента

Медики отметили, что болезнью Крейтцфельдта-Якоба страдал и один из знакомых пациента. И он тоже был охотником, а также ел мясо, которое предположительно, может быть поражено заболеванием.

Таким образом, врачи стали подозревать, что у обоих пациентов не болезнь Крейтцфельдта-Якоба, а заболевание, которое распространено среди оленей. Собственно от животных они им и заразились.

В ходе экспериментов, медикам удалось установить, что заболевание может переходить не только к оленям, но и другим видам. При этом некоторые разновидности прионов, приводящих к болезни Крейтцфельдта-Якоба, их почти невозможно различить с болезнью оленей-зомби.

Олень. Зима. СС0

Что известно о болезни

Эта хроническая болезнь опасна, неизлечима и всегда заканчивается летальным исходом. Остановить ее распространение крайне трудно: патоген может годами сохраняться в грязи или на поверхностях и способен выдержать радиацию, нагревание до 600 градусов и обработку формальдегидом или другими дезинфицирующими средствами.

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