Владельцы телеграм-каналов смогут получать деньги за рекламу. Но есть нюанс

Владельцы телеграм-каналов начнут получать деньги за рекламу уже со следующего месяца. Об этом сообщил Павел Дуров, его слова приводит Baza.

Известно, что в марте рекламная платформа мессенджера официально откроется для всех рекламодателей почти в ста новых странах.

Владельцы каналов смогут 50% от дохода, который Telegram получает от показа рекламы.

Однако есть нюанс — средства будут выплачиваться в криптовалюте Toncoin.

Дуров подчеркнул, что создатели контента смогут обналичить свои тонкоины либо реинвестировать их в продвижение своих каналов.

Ранее сообщалось, что россияне пожаловались на сбой в работе Telegram.

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