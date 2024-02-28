В Сибири автобус возит пассажиров с открытыми дверьми

Также жители пожаловались, что в салоне транспорта пахнет бензином, сообщает "НГС".
Никто из пассажиров не жаловался на температуру в салоне. Кондуктор не подпускал людей к двери, пока автобус полностью не остановится, успевала и шутить, мол такой вот новый сервис.
О поломке автобуса их транспортная компания не знала, но заверила, что ничего особенного в произошедшем нет.
Автобус отправится в гараж, так как продолжать движение в таком состоянии он не может.
Ранее сообщалось, что барнаульцы недовольны работой водителя маршрутки.
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