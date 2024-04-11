12 апреля
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Жизнь

В Новосибирске бывшего борца с коррупцией задержали за взятку

Экс-главного борца с коррупцией задержали. Владимира Вялкова подозревают в крышевании нелегального бизнеса, сообщает «НГС».

Задержанный в наручниках.
Задержанный в наручниках.
pexels.com

Речь идет о систематическом получении взяток за «крышевание» нелегального производства контрафактной алкогольной продукции.

Сотрудники ФСБ возбудили уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ (взятка в особо крупном размере). В ближайшее время Вялкову изберут мерву пресечения.

Владимир Вялков ранее являлся руководителем Управления экономической безопасности и противодействия коррупции областного главка МВД.

Ранее сообщалось, что еще один бывший эксперт Упрдор «Алтай» получила срок за взятку.

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