В отношение бывшего вице-мэра Барнаула завели еще одно уголовное дело

Напомним, что Антон Шеломенцев находится в СИЗО с января, арест ему продлили до 9 июня. Во время заседания 8 апреля стало известно, что в отношении Шеломенцева возбудили еще одно уголовное дело, сообщает Amic.ru.

Отмечается, что дело завели по пункту «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ («Получение взятки в крупном размере»).

Следователь, который ведет дело Шеломенцева, рассказал источнику, что вскрылся новый эпизод, который не связан с напрямую с покровительством перевозчику Олегу Бесчастному. Однако правоохранитель не уточнил в чем именно подозревают бывшего вице-мэра.

На процессе судья уточнил, что новое дело было возбуждено 18 марта, их объединили с первым обвинением бывшего чиновника.

По новому делу Шеломенцеву грозит штраф от двух до четырех млн рублей либо лишение свободы на срок от семи до 12 лет со штрафом до шестидесятикратной суммы взятки или без такового и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью до десяти лет.

Ранее сообщалось, что бывший вице-мэр Барнаула Шеломенцев останется в СИЗО до июня.

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