В мэрии прокомментировали снос деревьев в барнаульском сквере

Днем 6 апреля жители окрестных домов заметили технику и рабочих, которые рубили березы. Барнаульцы отметили, что под спил пошли внешне здоровые деревья.

Рубкой занимались специалисты «Благоустройства и озеленения». Жители Барнаула испугались, что снос мог иметь несанкционированный характер.

В городском комитете по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи заверили, что сносят только аварийные деревья, которые представляют потенциальную угрозу для окружающих.

Всего планируют убрать девять растений. Позже власти будут высаживать новые.

Ранее градсовет разгромил проект магазина у сквера медиков в центре Барнаула.