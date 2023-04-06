10 апреля
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Недвижимость

«Тема для следственного комитета». Градсовет разгромил проект магазина у сквера медиков в центре Барнаула

На градостроительном совете представили проект реконструкции магазина на ул. Чкалова, 60а, который примыкает к новенькому скверу медиков. Чем так не понравился графитный павильон экспертам, какие конфликты он может вызвать и можно ли исправить положение — расскажем в материале altapress.ru.

Проект реконструкции магазина на ул. Чкалова, 60а.
Проект реконструкции магазина на ул. Чкалова, 60а.
"Графит"

Пристройка решает

Сейчас на ул. Чкалова, 60а находится временный, выгоревший на солнце павильон, к которому примыкает графитно-черный «Тандыр». Архитектор Сергей Черепанов предлагает привести объект к единому стилю, связав его с существующей пристройкой.

Согласно проекту, должно получиться прямоугольное здание из четырех блоков с отдельными входами. Это будет металлический каркас, на который наденут сэндвич панели и кассеты из композитного алюминия.

«Большая площадь остекления и нейтральные цвета фасадов придают строгость и лаконизм», — отмечено в описании эскиза.

«Цветовое решение определил „Тандыр“. Но реконструируемый объект больше, не наоборот ли должно было произойти?», — задал закономерный вопрос председатель совета Андрей Федоров.

Спросили архитектора Сергея Черепанова и о том, почему он удлинил здание и взял за основу проект «Тандыра», если можно было сделать его выше и вдохновиться стилем будущего соседнего многоквартирного дома, расхваленного на одном из прошлых заседаний.

Дом на Чкалова 56, 58 визуализация 1 вариант.
Дом на Чкалова 56, 58 визуализация 1 вариант.
«АрхИ Групп».

Ответ один — в техническом задании заказчика таких задач не было.

Между тем, черное, как уголь здание, на визуализации действительно выделяется среди желтого медуниверситета и красных старинных казарм на территории юридического института.

«Автор сам видит градостроительные нюансы и работает, мне кажется, без желания, — покритиковал коллегу Владимир Золотов. — Этот черно-коричневый цвет фасада, на мой взгляд, — отношение автора к данному объекту».

Проект реконструкции магазина на ул. Чкалова, 60а.
Проект реконструкции магазина на ул. Чкалова, 60а.
«Графит»

Шум и грязь

Член градсовета Евгений Носенко напомнил историю этого места. В 1990-е здесь возникли киоски, которые позже выросли в двухсекционный магазин. Временный — по крайней мере, так тогда считали.

«У жителей трехэтажки, которая находится сзади было много вопросов, — вспоминает Носенко. — Здесь был активный молодежный тусняк: и мусор, и грязь, и постоянный ночной шум».

Часть построек демонтировали и разбили на их месте сквер медиков. Стало тише. Носенко опасается, что с реконструкцией здания история может повториться.

Магазин на ул. Чкалова, 60а.
Магазин на ул. Чкалова, 60а.
«Графит»
Магазин на ул. Чкалова, 60а.
Магазин на ул. Чкалова, 60а.
«Графит»

Архитектор Сергей Шадрин считает, что все постройки на этом участке стоит снести и продолжить сквер.

«В чем смысл реконструкции? Мы объект капитального строительства делаем под временный павильон, — недоумевает он. — В голове не укладывается. Нужно снести объект два („Тандыр“. — Прим. Ред.) и привязывать магазин к площадке, потому что окружающая застройка совсем другая. Этот павильон — иначе не могу назвать — уродует ее. Я против».

«Будучи главным архитектором города я был категорически против размещения временных киосков в этом газоне, — сказал Сергей Боженко. — То, что они узаконились и превратились в капитальный объект, я считаю, — тема для следственного комитета. Явно ущемляются архитектурная выразительность города и интересы жителей соседнего дома».

По мнению Боженко, объект не приспособлен для разгрузки товаров: нет даже разворотной площадки. В дальнейшем это может обострить конфликт с соседями.

Магазин на ул. Чкалова, 60а.
Магазин на ул. Чкалова, 60а.
«Графит»

Что исправить

Андрей Федоров призвал относиться архитекторов «деликатнее друг к другу». «Безусловно, нужно поработать над замечаниями», — сказал он.

Помимо предложения «снести все», члены градсовета дали ряд рекомендаций.

Например, поработать над цветовым решением, чтобы объект сочетался с существующей застройкой. Изменить объем — сделать его основательнее, менее похожим на павильон.

А также пересмотреть все, что связано с обслуживанием здания: подвоз и разгрузку товаров, утилизация отходов, пожарная безопасность и т. д. Кроме того, эксперты предложили разделить часть участка и отдать тротуар городу.

Подробнее о проекте многоквартирного дома и новой концепции кусочка Обского бульвара читайте на altapress.ru утром 7 апреля.

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