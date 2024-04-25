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Жизнь

В Бийске отремонтируют испорченный вандалами мемориал Победы

На ремонт мемориала Победы выделено порядка 1,3 млн рублей, сообщает «Бийский рабочий».

Мемориал Победы в Бийске.
Мемориал Победы в Бийске.
Фото: пресс-служба "Единой России"

В Бийске запланировали ремонт мемориала в честь 30-летия Победы в Великой Отечественной войне, который расположен на ул. Васильева у остановки «Выставочный зал».

В настоящее время город находится в поиске подрядчика. На ремонт готовы выделить 1,27 млн рублей.

В рамках работ планируется отремонтировать стелу и основание, очистить от старой краски, разобрать и смонтировать новое бетонное основание, провести демонтаж и установить заново коробы с цифрами и металлическую цепь, а также выполнить облицовку керамогранитом и покрытие тротуарной плиткой.

В проекте муниципального контракте отмечается, что работы на мемориальном комплексе начнутся уже после майских праздников. К ремонту подрядчик должен приступить не позднее 15 мая, а к 31 июля уже закончить работы.

Напомним, что мемориал не раз подвергался нападкам вандалов. Здесь обрывали металлические цепи, отламывали платку и цифры с дат начала и окончания Великой Отечественной войны.

Ранее сообщалось, что в Алтайском крае вандалы разбили мемориальную доску памяти расстрелянных.

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