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В Алтайском крае напомнили о запрете на продажу алкоголя 9 мая

За розничную продажу алкоголя в День Победы предусмотрен штраф, сообщили в администрации Барнаула.

Виски. Алкоголь.
Виски. Алкоголь.
CC0

Розничная продажу алкоголя 9 мая не допускают в соответствии с законом Алтайского края «О регулировании отдельных отношений в сфере розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции на территории Алтайского края».

Ответственность за нарушение правил влечет за собой административный штраф. На должностных лиц в размере от 20 до 40 тыс. рублей, на юридических лиц — от 100 до 300 тыс. рублей. Также может последовать конфискация спиртного.

Ранее стало известно, что «Бессмертный полк» заменят фотографиями героев на автобусах на Алтае.

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