Традиционного «Бессмертного полка» в этом году не будет

Пресс-секретарь движения Ольга Байбулова рассказала «Интерфаксу», что привычный формат в этом году отменили.
«Традиционный формат решили расширить до того, чтобы в течение всего дня мы чтили память героев», — сказала она.
Сопредседатель Центрального штаба движения Елена Цунаева отметила, что каждый желающий может самостоятельно выбрать удобный для себя формат, чтобы почтить память героя.
Также она добавила, что акция пройдет в новых форматах с целью безопасности.
«Каждый может выбрать удобный для себя формат Бессмертного полка и рассказать о своем герое, разместив портрет ветерана на автомобиле, на одежде или бейдже, поменяв свой аватар в социальных сетях, и тогда лица героев весь праздничный день будут со своими потомками, за чье светлое будущее они сражались», — рассказала она.
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