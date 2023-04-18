19 апреля
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Жизнь

Традиционного «Бессмертного полка» в этом году не будет

Традиционного организованного шествия «Бессмертного полка» в этом году не будет, сообщили организаторы движения.

Георгиевская лента.
Георгиевская лента.
СС0

Пресс-секретарь движения Ольга Байбулова рассказала «Интерфаксу», что привычный формат в этом году отменили.

«Традиционный формат решили расширить до того, чтобы в течение всего дня мы чтили память героев», — сказала она.

Сопредседатель Центрального штаба движения Елена Цунаева отметила, что каждый желающий может самостоятельно выбрать удобный для себя формат, чтобы почтить память героя.

Также она добавила, что акция пройдет в новых форматах с целью безопасности.

«Каждый может выбрать удобный для себя формат Бессмертного полка и рассказать о своем герое, разместив портрет ветерана на автомобиле, на одежде или бейдже, поменяв свой аватар в социальных сетях, и тогда лица героев весь праздничный день будут со своими потомками, за чье светлое будущее они сражались», — рассказала она.

Ранее в мэрии рассказали, как в Барнауле отпразднуют День Победы.

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