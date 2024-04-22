Сколько будет рабочих дней в апреле у россиян перед праздниками

В апреле россиян ждет одна шестидневная рабочая неделя — с 22 по 27 апреля. После нее будут четырехдневные выходные, связанные с празднованием Дня весны и труда.

На майские праздники россияне будут отдыхать дважды: сначала с 29 апреля по 1 мая, а потом с 6 по 9 мая в связи с празднованием Дня Победы. При этом 8 мая будет сокращенный рабочий день.

Сотрудники непрерывно действующих организаций, экстренных служб, СМИ и те, у кого подобный пункт записан в трудовом договоре, не отдыхают в государственные праздники.

Артисты и представители творческих профессий работают в выходные. Чаще всего они работают по сменному графику с плавающими выходными, и некоторые рабочие дни могут выпасть на праздники.

Ранее сообщалось, что майские праздники начнутся в апреле.

Самое важное - в нашем Telegram-канале